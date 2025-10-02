Tokenomika GUA (GUA)

Odkrijte ključne vpoglede v GUA (GUA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:49:40 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen GUA (GUA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GUA (GUA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 130.25K
$ 130.25K
Skupna ponudba:
$ 6.25B
$ 6.25B
Razpoložljivi obtok:
$ 6.25B
$ 6.25B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 130.25K
$ 130.25K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00136494
$ 0.00136494
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o GUA (GUA)

GUA is a revolutionary cryptocurrency designed to provide users with an unprecedented level of security and efficiency through its unique technology and innovative business model. The core value of GUA lies in its zero-risk contract and century-long LP locking commitment, ensuring the safety of every investor's funds. GUA is not only a new favorite in the meme coin market. but also a community-driven platform that promotes sustainable development in the cryptocurrency market through community participation and transparent governance.

In the crowded MemeCoin space filled with frog-themed tokens like PEPE, GUA stands out with its unique NervyFrog twist! Jump #GUA, the next big hit after PEPE!

Uradna spletna stran:
https://www.gua.meme/

Tokenomika GUA (GUA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike GUA (GUA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GUA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GUA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GUA, raziščite ceno žetona GUA v živo!

Napoved cene GUA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GUA? Naša stran za napovedovanje cen GUA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.


Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

