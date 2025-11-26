Kaj je GT3

Tokenomika in analiza cen GT3 Finance (GT3) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GT3 Finance (GT3), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 760.15K Skupna ponudba: $ 157.85M Razpoložljivi obtok: $ 157.85M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 760.15K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00811755 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00449707 Trenutna cena: $ 0.00481586

Informacije o GT3 Finance (GT3) Uradna spletna stran: https://www.gt3.finance/ Bela knjiga: https://gt3.gitbook.io/gt3-english/gt3-english-1

Tokenomika GT3 Finance (GT3): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike GT3 Finance (GT3) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov GT3, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GT3. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko GT3, raziščite ceno žetona GT3 v živo!

