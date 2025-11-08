BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute GT3 Finance v živo je 0.00528066 USD. Tržna kapitalizacija GT3 je 833,567 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GT3 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute GT3 Finance v živo je 0.00528066 USD. Tržna kapitalizacija GT3 je 833,567 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GT3 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o GT3

Informacije o ceni GT3

Kaj je GT3

Bela knjiga GT3

Uradna spletna stran GT3

Tokenomika GT3

Napoved cen GT3

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

GT3 Finance Logotip

GT3 Finance Cena (GT3)

Nerazporejeno

Cena 1 GT3 v USD v živo:

$0.00528066
$0.00528066$0.00528066
+0.30%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
GT3 Finance (GT3) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:00:03 (UTC+8)

Današnja cena GT3 Finance

Današnja cena kriptovalute GT3 Finance (GT3) v živo je $ 0.00528066, s spremembo 0.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GT3 v USD je $ 0.00528066 na GT3.

Kriptovaluta GT3 Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 833,567, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 157.85M GT3. V zadnjih 24 urah se je GT3 trgovalo med $ 0.0052057 (najnižje) in $ 0.00552405 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00811755, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0052057.

V kratkoročni uspešnosti se je GT3 premaknil -4.37% v zadnji uri in -6.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GT3 Finance (GT3)

$ 833.57K
$ 833.57K$ 833.57K

--
----

$ 833.57K
$ 833.57K$ 833.57K

157.85M
157.85M 157.85M

157,852,627.7817858
157,852,627.7817858 157,852,627.7817858

Trenutna tržna kapitalizacija GT3 Finance je $ 833.57K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GT3 je 157.85M, skupna ponudba pa znaša 157852627.7817858. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 833.57K.

Zgodovina cene GT3 Finance, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0052057
$ 0.0052057$ 0.0052057
24H Nizka
$ 0.00552405
$ 0.00552405$ 0.00552405
24H Visoka

$ 0.0052057
$ 0.0052057$ 0.0052057

$ 0.00552405
$ 0.00552405$ 0.00552405

$ 0.00811755
$ 0.00811755$ 0.00811755

$ 0.0052057
$ 0.0052057$ 0.0052057

-4.37%

+0.33%

-6.65%

-6.65%

Zgodovina cen GT3 Finance (GT3) v USD

Danes je bila sprememba cene GT3 Finance v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene GT3 Finance v USD $ -0.0011670343.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene GT3 Finance v USD $ -0.0014406041.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene GT3 Finance v USD $ -0.002340806931531003.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+0.33%
30 dni$ -0.0011670343-22.10%
60 dni$ -0.0014406041-27.28%
90 dni$ -0.002340806931531003-30.71%

Napoved cene za kriptovaluto GT3 Finance

Napoved cene GT3 Finance (GT3) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GT3 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen GT3 Finance (GT3) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena GT3 Finance lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute GT3 Finance v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GT3 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute GT3 Finance.

Kaj je GT3 Finance (GT3)

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir GT3 Finance (GT3)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o GT3 Finance

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta GT3 Finance?
Če bi kriptovaluta GT3 Finance rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute GT3 Finance.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:00:03 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti GT3 Finance (GT3)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti GT3 Finance

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.7050
$0.7050$0.7050

+1,310.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018888
$0.000018888$0.000018888

+214.80%

Flux

Flux

FLUX

$0.27603
$0.27603$0.27603

+152.47%

0G

0G

0G

$1.596
$1.596$1.596

+52.87%

Humanity

Humanity

H

$0.20534
$0.20534$0.20534

+44.38%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.