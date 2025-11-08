Današnja cena GT3 Finance

Današnja cena kriptovalute GT3 Finance (GT3) v živo je $ 0.00528066, s spremembo 0.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GT3 v USD je $ 0.00528066 na GT3.

Kriptovaluta GT3 Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 833,567, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 157.85M GT3. V zadnjih 24 urah se je GT3 trgovalo med $ 0.0052057 (najnižje) in $ 0.00552405 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00811755, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0052057.

V kratkoročni uspešnosti se je GT3 premaknil -4.37% v zadnji uri in -6.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GT3 Finance (GT3)

Tržna kapitalizacija $ 833.57K$ 833.57K $ 833.57K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 833.57K$ 833.57K $ 833.57K Zaloga v obtoku 157.85M 157.85M 157.85M Skupna ponudba 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858

