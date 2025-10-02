Odkrijte ključne vpoglede v Groyper (GROYPER), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Groyper (GROYPER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

As both a cultural symbol and a tradable token, Groyper Coin is designed for those who believe memes drive markets and communities. GROYPER isn’t just a coin—it’s a movement for the next generation of meme-powered crypto.

Built on Solana, Groyper Coin represents a community-driven project fueled by humor, creativity, and internet culture. The coin’s mission is to unite meme enthusiasts, traders, and collectors under a single banner while building tools, content, and campaigns that spread the Groyper brand across the digital world.

Born in 2015 on 4-Chan, Groyper is the smug cousin of Pepe the Frog and has grown into a recognizable internet meme character with a loyal following. Groyper Coin embraces that legacy, blending meme culture with crypto innovation.

Born in 2015 on 4-Chan, Groyper is the smug cousin of Pepe the Frog and has grown into a recognizable internet meme character with a loyal following. Groyper Coin embraces that legacy, blending meme culture with crypto innovation. Built on Solana, Groyper Coin represents a community-driven project fueled by humor, creativity, and internet culture. The coin’s mission is to unite meme enthusiasts, traders, and collectors under a single banner while building tools, content, and campaigns that spread the Groyper brand across the digital world. As both a cultural symbol and a tradable token, Groyper Coin is designed for those who believe memes drive markets and communities. GROYPER isn’t just a coin—it’s a movement for the next generation of meme-powered crypto.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GROYPER, raziščite ceno žetona GROYPER v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GROYPER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Groyper (GROYPER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GROYPER? Naša stran za napovedovanje cen GROYPER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.