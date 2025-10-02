Tokenomika Groyper (GROYPER)
Tokenomika in analiza cen Groyper (GROYPER)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Groyper (GROYPER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Groyper (GROYPER)
Born in 2015 on 4-Chan, Groyper is the smug cousin of Pepe the Frog and has grown into a recognizable internet meme character with a loyal following. Groyper Coin embraces that legacy, blending meme culture with crypto innovation.
Built on Solana, Groyper Coin represents a community-driven project fueled by humor, creativity, and internet culture. The coin’s mission is to unite meme enthusiasts, traders, and collectors under a single banner while building tools, content, and campaigns that spread the Groyper brand across the digital world.
As both a cultural symbol and a tradable token, Groyper Coin is designed for those who believe memes drive markets and communities. GROYPER isn’t just a coin—it’s a movement for the next generation of meme-powered crypto.
Tokenomika Groyper (GROYPER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Groyper (GROYPER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GROYPER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GROYPER.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Napoved cene GROYPER
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GROYPER? Naša stran za napovedovanje cen GROYPER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
