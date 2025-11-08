Današnja cena GROKCHAIN

Današnja cena kriptovalute GROKCHAIN (GROKCHAIN) v živo je $ 0.00001006, s spremembo 3.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GROKCHAIN v USD je $ 0.00001006 na GROKCHAIN.

Kriptovaluta GROKCHAIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,049.86, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.45M GROKCHAIN. V zadnjih 24 urah se je GROKCHAIN trgovalo med $ 0.00000966 (najnižje) in $ 0.00001051 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00299593, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000956.

V kratkoročni uspešnosti se je GROKCHAIN premaknil -0.93% v zadnji uri in -16.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GROKCHAIN (GROKCHAIN)

Tržna kapitalizacija $ 10.05K$ 10.05K $ 10.05K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.05K$ 10.05K $ 10.05K Zaloga v obtoku 999.45M 999.45M 999.45M Skupna ponudba 999,446,686.754739 999,446,686.754739 999,446,686.754739

Trenutna tržna kapitalizacija GROKCHAIN je $ 10.05K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GROKCHAIN je 999.45M, skupna ponudba pa znaša 999446686.754739. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.05K.