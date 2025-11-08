Današnja cena GROKAN APP

Današnja cena kriptovalute GROKAN APP (GROKAN) v živo je $ 0.00000647, s spremembo 7.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GROKAN v USD je $ 0.00000647 na GROKAN.

Kriptovaluta GROKAN APP je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,463.86, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.45M GROKAN. V zadnjih 24 urah se je GROKAN trgovalo med $ 0.00000597 (najnižje) in $ 0.00000651 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00079343, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000589.

V kratkoročni uspešnosti se je GROKAN premaknil -- v zadnji uri in -14.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GROKAN APP (GROKAN)

Tržna kapitalizacija $ 6.46K$ 6.46K $ 6.46K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.46K$ 6.46K $ 6.46K Zaloga v obtoku 999.45M 999.45M 999.45M Skupna ponudba 999,446,995.78234 999,446,995.78234 999,446,995.78234

Trenutna tržna kapitalizacija GROKAN APP je $ 6.46K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GROKAN je 999.45M, skupna ponudba pa znaša 999446995.78234. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.46K.