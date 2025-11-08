Današnja cena Grok Companions

Današnja cena kriptovalute Grok Companions (JARVIS) v živo je $ 0.00002198, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JARVIS v USD je $ 0.00002198 na JARVIS.

Kriptovaluta Grok Companions je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 21,983, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B JARVIS. V zadnjih 24 urah se je JARVIS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00246857, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002083.

V kratkoročni uspešnosti se je JARVIS premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Grok Companions (JARVIS)

Tržna kapitalizacija $ 21.98K$ 21.98K $ 21.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 21.98K$ 21.98K $ 21.98K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

