Informacije o ceni Gremly ($GREMLY) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0 $ 0 $ 0 24H Nizka $ 0 $ 0 $ 0 24H Visoka 24H Nizka $ 0$ 0 $ 0 24H Visoka $ 0$ 0 $ 0 Najvišja vseh časov $ 0$ 0 $ 0 Najnižja cena $ 0$ 0 $ 0 Sprememba cene (1H) +9.00% Sprememba cene (1D) -25.01% Sprememba cene (7D) +237.45% Sprememba cene (7D) +237.45%

Cena Gremly ($GREMLY) v realnem času je --. V zadnjih 24 urah se je $GREMLY trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena $GREMLY v vseh časov je $ 0, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost $GREMLY se je v zadnji uri spremenila za +9.00%, v 24 urah -25.01% in v 7 dneh +237.45%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Gremly ($GREMLY)

Tržna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Zaloga v obtoku 405.62T 405.62T 405.62T Skupna ponudba 405,624,913,062,128.3 405,624,913,062,128.3 405,624,913,062,128.3

Trenutna tržna kapitalizacija Gremly je $ 1.09M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba $GREMLY je 405.62T, skupna ponudba pa znaša 405624913062128.3. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.09M.