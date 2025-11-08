Današnja cena GrandpaTrenchLive

Današnja cena kriptovalute GrandpaTrenchLive (GRAMPS) v živo je $ 0.0000055, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GRAMPS v USD je $ 0.0000055 na GRAMPS.

Kriptovaluta GrandpaTrenchLive je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,500.47, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.26M GRAMPS. V zadnjih 24 urah se je GRAMPS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00044247, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000545.

V kratkoročni uspešnosti se je GRAMPS premaknil -- v zadnji uri in -9.68% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GrandpaTrenchLive (GRAMPS)

Tržna kapitalizacija $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Zaloga v obtoku 999.26M 999.26M 999.26M Skupna ponudba 999,260,685.651754 999,260,685.651754 999,260,685.651754

Trenutna tržna kapitalizacija GrandpaTrenchLive je $ 5.50K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GRAMPS je 999.26M, skupna ponudba pa znaša 999260685.651754. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.50K.