Današnja cena Grand Gangsta City

Današnja cena kriptovalute Grand Gangsta City ($GGC) v živo je $ 0.00204905, s spremembo 12.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $GGC v USD je $ 0.00204905 na $GGC.

Kriptovaluta Grand Gangsta City je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,881,543, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 918.25M $GGC. V zadnjih 24 urah se je $GGC trgovalo med $ 0.00176295 (najnižje) in $ 0.00206893 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01587433, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00165908.

V kratkoročni uspešnosti se je $GGC premaknil -0.77% v zadnji uri in -2.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Grand Gangsta City ($GGC)

Tržna kapitalizacija $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Zaloga v obtoku 918.25M 918.25M 918.25M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Grand Gangsta City je $ 1.88M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba $GGC je 918.25M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.05M.