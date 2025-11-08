BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Grand Gangsta City v živo je 0.00204905 USD. Tržna kapitalizacija $GGC je 1,881,543 USD. Spremljajte posodobitve cen iz $GGC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o $GGC

Informacije o ceni $GGC

Kaj je $GGC

Uradna spletna stran $GGC

Tokenomika $GGC

Napoved cen $GGC

Grand Gangsta City Logotip

Grand Gangsta City Cena ($GGC)

Nerazporejeno

Cena 1 $GGC v USD v živo:

$0.00205104
$0.00205104$0.00205104
+14.00%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Grand Gangsta City ($GGC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:05:48 (UTC+8)

Današnja cena Grand Gangsta City

Današnja cena kriptovalute Grand Gangsta City ($GGC) v živo je $ 0.00204905, s spremembo 12.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $GGC v USD je $ 0.00204905 na $GGC.

Kriptovaluta Grand Gangsta City je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,881,543, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 918.25M $GGC. V zadnjih 24 urah se je $GGC trgovalo med $ 0.00176295 (najnižje) in $ 0.00206893 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01587433, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00165908.

V kratkoročni uspešnosti se je $GGC premaknil -0.77% v zadnji uri in -2.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Grand Gangsta City ($GGC)

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

--
----

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

918.25M
918.25M 918.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Grand Gangsta City je $ 1.88M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba $GGC je 918.25M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.05M.

Zgodovina cene Grand Gangsta City, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00176295
$ 0.00176295$ 0.00176295
24H Nizka
$ 0.00206893
$ 0.00206893$ 0.00206893
24H Visoka

$ 0.00176295
$ 0.00176295$ 0.00176295

$ 0.00206893
$ 0.00206893$ 0.00206893

$ 0.01587433
$ 0.01587433$ 0.01587433

$ 0.00165908
$ 0.00165908$ 0.00165908

-0.77%

+12.75%

-2.64%

-2.64%

Zgodovina cen Grand Gangsta City ($GGC) v USD

Danes je bila sprememba cene Grand Gangsta City v USD $ +0.00023179.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Grand Gangsta City v USD $ -0.0006495799.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Grand Gangsta City v USD $ -0.0008555763.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Grand Gangsta City v USD $ -0.006531901566684064.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00023179+12.75%
30 dni$ -0.0006495799-31.70%
60 dni$ -0.0008555763-41.75%
90 dni$ -0.006531901566684064-76.12%

Napoved cene za kriptovaluto Grand Gangsta City

Napoved cene Grand Gangsta City ($GGC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena $GGC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Grand Gangsta City ($GGC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Grand Gangsta City lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Grand Gangsta City v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen $GGC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Grand Gangsta City.

Kaj je Grand Gangsta City ($GGC)

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

Vir Grand Gangsta City ($GGC)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Grand Gangsta City

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Grand Gangsta City?
Če bi kriptovaluta Grand Gangsta City rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Grand Gangsta City.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:05:48 (UTC+8)

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.8364
$0.000035600
$0.24838
$0.005900
$1.570
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.