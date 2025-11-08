Grand Gangsta City Cena ($GGC)
Današnja cena kriptovalute Grand Gangsta City ($GGC) v živo je $ 0.00204905, s spremembo 12.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $GGC v USD je $ 0.00204905 na $GGC.
Kriptovaluta Grand Gangsta City je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,881,543, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 918.25M $GGC. V zadnjih 24 urah se je $GGC trgovalo med $ 0.00176295 (najnižje) in $ 0.00206893 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01587433, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00165908.
V kratkoročni uspešnosti se je $GGC premaknil -0.77% v zadnji uri in -2.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Grand Gangsta City je $ 1.88M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba $GGC je 918.25M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.05M.
Danes je bila sprememba cene Grand Gangsta City v USD $ +0.00023179.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Grand Gangsta City v USD $ -0.0006495799.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Grand Gangsta City v USD $ -0.0008555763.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Grand Gangsta City v USD $ -0.006531901566684064.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +0.00023179
|+12.75%
|30 dni
|$ -0.0006495799
|-31.70%
|60 dni
|$ -0.0008555763
|-41.75%
|90 dni
|$ -0.006531901566684064
|-76.12%
The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
