Današnja cena grail

Današnja cena kriptovalute grail (SN81) v živo je $ 3.35, s spremembo 4.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SN81 v USD je $ 3.35 na SN81.

Kriptovaluta grail je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,138,183, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.43M SN81. V zadnjih 24 urah se je SN81 trgovalo med $ 3.0 (najnižje) in $ 3.58 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 7.51, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.92.

V kratkoročni uspešnosti se je SN81 premaknil -1.01% v zadnji uri in -28.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije grail (SN81)

Tržna kapitalizacija $ 8.14M$ 8.14M $ 8.14M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.14M$ 8.14M $ 8.14M Zaloga v obtoku 2.43M 2.43M 2.43M Skupna ponudba 2,430,979.840207324 2,430,979.840207324 2,430,979.840207324

