Tokenomika in analiza cen Gorilla In A Coupe (GIAC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Gorilla In A Coupe (GIAC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Gorilla In A Coupe (GIAC)
Gorilla is more than just a cryptocurrency. It is a community-driven project that aims to make a positive impact on the world while also having fun.
This means that by simply holding or trading Gorilla, you are also contributing to meaningful causes. But that's not all. Gorilla also has a strong focus on education. The team behind Gorilla is committed to providing resources and information to help people better understand cryptocurrency and how it works.
This includes a blog and community forums where members can ask questions and share knowledge. Of course, Gorilla is also a fun and lively community that enjoys creating memes, sharing stories, and supporting one another.
The team behind Gorilla is dedicated to fostering a positive and inclusive community that is welcoming to everyone, regardless of their level of experience with cryptocurrency. So, what sets Gorilla apart from other meme coins? It's the fact that it is more than just a meme. Gorilla is a movement - a movement that uses the power of cryptocurrency to make a positive impact on the world. Join the community, trade Gorilla, and help make a difference today.
Tokenomika Gorilla In A Coupe (GIAC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Gorilla In A Coupe (GIAC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GIAC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GIAC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GIAC, raziščite ceno žetona GIAC v živo!
Napoved cene GIAC
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GIAC? Naša stran za napovedovanje cen GIAC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
