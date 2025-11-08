BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Gorbagana Acceleration v živo je 0.00000504 USD. Tržna kapitalizacija GOR/ACC je 5,039.37 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GOR/ACC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o GOR/ACC

Informacije o ceni GOR/ACC

Kaj je GOR/ACC

Uradna spletna stran GOR/ACC

Tokenomika GOR/ACC

Napoved cen GOR/ACC

Gorbagana Acceleration Logotip

Gorbagana Acceleration Cena (GOR/ACC)

Nerazporejeno

Cena 1 GOR/ACC v USD v živo:

--
----
0.00%1D
USD
Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:23:58 (UTC+8)

Današnja cena Gorbagana Acceleration

Današnja cena kriptovalute Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) v živo je $ 0.00000504, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOR/ACC v USD je $ 0.00000504 na GOR/ACC.

Kriptovaluta Gorbagana Acceleration je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,039.37, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.85M GOR/ACC. V zadnjih 24 urah se je GOR/ACC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00009041, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000491.

V kratkoročni uspešnosti se je GOR/ACC premaknil -- v zadnji uri in +1.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

$ 5.04K
$ 5.04K$ 5.04K

--
----

$ 5.04K
$ 5.04K$ 5.04K

999.85M
999.85M 999.85M

999,851,596.583026
999,851,596.583026 999,851,596.583026

Trenutna tržna kapitalizacija Gorbagana Acceleration je $ 5.04K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GOR/ACC je 999.85M, skupna ponudba pa znaša 999851596.583026. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.04K.

Zgodovina cene Gorbagana Acceleration, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00009041
$ 0.00009041$ 0.00009041

$ 0.00000491
$ 0.00000491$ 0.00000491

--

--

+1.30%

+1.30%

Zgodovina cen Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) v USD

Danes je bila sprememba cene Gorbagana Acceleration v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Gorbagana Acceleration v USD $ -0.0000022718.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Gorbagana Acceleration v USD $ -0.0000025285.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Gorbagana Acceleration v USD $ -0.000005372812939880573.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ -0.0000022718-45.07%
60 dni$ -0.0000025285-50.16%
90 dni$ -0.000005372812939880573-51.59%

Napoved cene za kriptovaluto Gorbagana Acceleration

Napoved cene Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GOR/ACC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Gorbagana Acceleration lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Gorbagana Acceleration v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GOR/ACC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Gorbagana Acceleration.

Kaj je Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.

Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.

Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.

Vir Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Gorbagana Acceleration

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Gorbagana Acceleration?
Če bi kriptovaluta Gorbagana Acceleration rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Gorbagana Acceleration.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:23:58 (UTC+8)

