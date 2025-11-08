Današnja cena Gorbagana Acceleration

Današnja cena kriptovalute Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) v živo je $ 0.00000504, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOR/ACC v USD je $ 0.00000504 na GOR/ACC.

Kriptovaluta Gorbagana Acceleration je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,039.37, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.85M GOR/ACC. V zadnjih 24 urah se je GOR/ACC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00009041, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000491.

V kratkoročni uspešnosti se je GOR/ACC premaknil -- v zadnji uri in +1.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Tržna kapitalizacija $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K Zaloga v obtoku 999.85M 999.85M 999.85M Skupna ponudba 999,851,596.583026 999,851,596.583026 999,851,596.583026

Trenutna tržna kapitalizacija Gorbagana Acceleration je $ 5.04K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GOR/ACC je 999.85M, skupna ponudba pa znaša 999851596.583026. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.04K.