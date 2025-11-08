Gorbagana Acceleration Cena (GOR/ACC)
Današnja cena kriptovalute Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) v živo je $ 0.00000504, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOR/ACC v USD je $ 0.00000504 na GOR/ACC.
Kriptovaluta Gorbagana Acceleration je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,039.37, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.85M GOR/ACC. V zadnjih 24 urah se je GOR/ACC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00009041, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000491.
V kratkoročni uspešnosti se je GOR/ACC premaknil -- v zadnji uri in +1.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Gorbagana Acceleration je $ 5.04K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GOR/ACC je 999.85M, skupna ponudba pa znaša 999851596.583026. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.04K.
Danes je bila sprememba cene Gorbagana Acceleration v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Gorbagana Acceleration v USD $ -0.0000022718.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Gorbagana Acceleration v USD $ -0.0000025285.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Gorbagana Acceleration v USD $ -0.000005372812939880573.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|--
|30 dni
|$ -0.0000022718
|-45.07%
|60 dni
|$ -0.0000025285
|-50.16%
|90 dni
|$ -0.000005372812939880573
|-51.59%
Leta 2040 bi cena Gorbagana Acceleration lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.
Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.
Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.
