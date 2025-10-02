Tokenomika GOOSEAI (GOOSE)
Tokenomika in analiza cen GOOSEAI (GOOSE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GOOSEAI (GOOSE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o GOOSEAI (GOOSE)
$GOOSE is a memetic yet functional token designed to bridge decentralized finance, artificial intelligence, and digital art. Unlike traditional meme coins, $GOOSE integrates AI-driven art discovery, interactive engagement, and community governance, creating an evolving ecosystem where artists and collectors actively participate. By combining AI-driven recommendations, live discovery threads, and smart contract-based governance, GOOSEAI enhances visibility for digital artists while maintaining transparency and fairness. The platform merges artificial intelligence, blockchain, and creative expression, making art discovery more engaging, dynamic, and community-driven.
Tokenomika GOOSEAI (GOOSE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike GOOSEAI (GOOSE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GOOSE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GOOSE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GOOSE, raziščite ceno žetona GOOSE v živo!
Napoved cene GOOSE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GOOSE? Naša stran za napovedovanje cen GOOSE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti