Tokenomika Goose Finance (EGG)
Tokenomika in analiza cen Goose Finance (EGG)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Goose Finance (EGG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Goose Finance (EGG)
Goose Finance is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain and Pancake swap exchange, with lots of other features that let you earn and win tokens. What we are trying to do is create a perpetual deflation token, the Golden Egg, that allows a constant price pump with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farm with high APR.
Tokenomika Goose Finance (EGG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Goose Finance (EGG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov EGG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EGG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko EGG, raziščite ceno žetona EGG v živo!
Napoved cene EGG
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EGG? Naša stran za napovedovanje cen EGG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
