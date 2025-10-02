Odkrijte ključne vpoglede v Goose Finance (EGG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Goose Finance (EGG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Goose Finance is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain and Pancake swap exchange, with lots of other features that let you earn and win tokens. What we are trying to do is create a perpetual deflation token, the Golden Egg, that allows a constant price pump with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farm with high APR.

Zdaj, ko razumete tokenomiko EGG, raziščite ceno žetona EGG v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov EGG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Goose Finance (EGG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EGG? Naša stran za napovedovanje cen EGG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

