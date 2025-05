Kaj je Goons of Balatroon (GOB)

Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Goons of Balatroon (GOB) Bela knjiga Uradna spletna stran