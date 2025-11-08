Današnja cena Good Rudi

Današnja cena kriptovalute Good Rudi (GOODRUDI) v živo je $ 0.00001143, s spremembo 0.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOODRUDI v USD je $ 0.00001143 na GOODRUDI.

Kriptovaluta Good Rudi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,421.36, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.52M GOODRUDI. V zadnjih 24 urah se je GOODRUDI trgovalo med $ 0.00001136 (najnižje) in $ 0.00001149 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00096358, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001049.

V kratkoročni uspešnosti se je GOODRUDI premaknil +0.57% v zadnji uri in -36.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Good Rudi (GOODRUDI)

Tržna kapitalizacija $ 11.42K$ 11.42K $ 11.42K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.42K$ 11.42K $ 11.42K Zaloga v obtoku 999.52M 999.52M 999.52M Skupna ponudba 999,519,021.888212 999,519,021.888212 999,519,021.888212

Trenutna tržna kapitalizacija Good Rudi je $ 11.42K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GOODRUDI je 999.52M, skupna ponudba pa znaša 999519021.888212. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.42K.