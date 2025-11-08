Današnja cena Goliath

Današnja cena kriptovalute Goliath (GOLIATH) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOLIATH v USD je -- na GOLIATH.

Kriptovaluta Goliath je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,529.34, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.50M GOLIATH. V zadnjih 24 urah se je GOLIATH trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00137047, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GOLIATH premaknil -- v zadnji uri in -15.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Goliath (GOLIATH)

Tržna kapitalizacija $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Zaloga v obtoku 999.50M 999.50M 999.50M Skupna ponudba 999,502,465.081757 999,502,465.081757 999,502,465.081757

