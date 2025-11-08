Današnja cena Goldn

Današnja cena kriptovalute Goldn (GOLDN) v živo je --, s spremembo 5.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOLDN v USD je -- na GOLDN.

Kriptovaluta Goldn je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,631,241, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 14.00B GOLDN. V zadnjih 24 urah se je GOLDN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00218317, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GOLDN premaknil +1.88% v zadnji uri in -34.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Goldn (GOLDN)

Tržna kapitalizacija $ 9.63M$ 9.63M $ 9.63M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.63M$ 9.63M $ 9.63M Zaloga v obtoku 14.00B 14.00B 14.00B Skupna ponudba 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Goldn je $ 9.63M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GOLDN je 14.00B, skupna ponudba pa znaša 14000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.63M.