Tokenomika Golden Inu (GOLDEN)
Tokenomika in analiza cen Golden Inu (GOLDEN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Golden Inu (GOLDEN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Golden Inu (GOLDEN)
At the heart of our endeavors lies the "Golden Inu," a token pioneered by Goldenize Labs. This token is not just a digital asset; it's an invitation to an exhilarating adventure. Members of our community embark on challenging quests, striving to earn bounties and invaluable experience points. Every successfully completed bounty enhances a member's reputation within the horde, paving the way to unlock exclusive opportunities and rewards.
The uniqueness of Golden Inu is encapsulated by its foundational philosophy, one that is inspired by the legendary Golden Horde of the 13th century. Our primary ambition is to cultivate a close-knit community, mirroring the unity and strength of the Golden Horde. We envision a decentralized economy, empowering individuals with unbridled control over their finances, unshackled from the chains of centralization. To fortify our community's trust, we've taken robust measures such as a locked liquidity pool, automated liquidity growth pegged to volume, and a stringent KYC process.
But what is the tale behind Golden Inu? Its lore is deeply intertwined with the saga of the Golden Horde - fierce conquerors who etched their names in history by forging an empire on the tenets of unity and might. Embodying these very principles, our project seeks to rally like-minded enthusiasts, setting our sights on conquering the coin market and the burgeoning NFT domain.
However, the Golden Inuverse is more than just a token. We are pioneering a foray into the realm of play-to-earn games, adding another dimension to our diverse portfolio. Moreover, we are on the cusp of unveiling a state-of-the-art decentralized exchange (DEX). Pushing our innovative spirit even further, we're conceptualizing the "Golden Bazaar"—an avant-garde marketplace that endeavors to amalgamate the prowess of platforms like Shopify and Amazon.
In the forthcoming phases of Golden Inu, we're poised to launch our Decentralized Exchange. Beyond the technological advancements, we're all about community enrichment. Every week, we aim to spotlight and reward our most spirited members with additional perks in the guise of Golden Inu tokens.
For those pondering the utility of the Golden Inu token, it serves as a keystone within the Golden Horde ecosystem. Beyond mere transactions, it's a vessel to earn rewards, elevate one's reputation, and access a treasure trove of exclusive opportunities. With rewards dangling for unwavering loyalty and commitment, Golden Inu isn't just a token—it's the beginning of an enthralling odyssey in the crypto cosmos.
Tokenomika Golden Inu (GOLDEN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Golden Inu (GOLDEN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GOLDEN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GOLDEN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GOLDEN, raziščite ceno žetona GOLDEN v živo!
Napoved cene GOLDEN
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GOLDEN? Naša stran za napovedovanje cen GOLDEN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti