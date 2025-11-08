BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Golden Donkey v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija GDK je 1,648,988 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GDK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Golden Donkey Logotip

Golden Donkey Cena (GDK)

Cena 1 GDK v USD v živo:

$0.0001649
$0.0001649
+17.80%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Golden Donkey (GDK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:59:21 (UTC+8)

Današnja cena Golden Donkey

Današnja cena kriptovalute Golden Donkey (GDK) v živo je --, s spremembo 17.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GDK v USD je -- na GDK.

Kriptovaluta Golden Donkey je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,648,988, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00B GDK. V zadnjih 24 urah se je GDK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GDK premaknil +0.35% v zadnji uri in +13.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Golden Donkey (GDK)

$ 1.65M
$ 1.65M

--
--

$ 1.65M
$ 1.65M

10.00B
10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Golden Donkey je $ 1.65M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GDK je 10.00B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.65M.

Zgodovina cene Golden Donkey, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+0.35%

+17.04%

+13.59%

+13.59%

Zgodovina cen Golden Donkey (GDK) v USD

Danes je bila sprememba cene Golden Donkey v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Golden Donkey v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Golden Donkey v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Golden Donkey v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+17.04%
30 dni$ 0+159.68%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Golden Donkey

Napoved cene Golden Donkey (GDK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GDK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Golden Donkey (GDK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Golden Donkey lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Golden Donkey v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GDK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Golden Donkey.

Kaj je Golden Donkey (GDK)

Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.

GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.

GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).

GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.

The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.

GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.

A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.

GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”

To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.

Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.

Vir Golden Donkey (GDK)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Golden Donkey

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Golden Donkey?
Če bi kriptovaluta Golden Donkey rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Golden Donkey.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:59:21 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Golden Donkey (GDK)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Golden Donkey

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.6950

$0.000018888

$0.27600

$1.619

$0.20734

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.