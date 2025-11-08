Današnja cena Golden Donkey

Današnja cena kriptovalute Golden Donkey (GDK) v živo je --, s spremembo 17.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GDK v USD je -- na GDK.

Kriptovaluta Golden Donkey je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,648,988, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00B GDK. V zadnjih 24 urah se je GDK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GDK premaknil +0.35% v zadnji uri in +13.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Golden Donkey (GDK)

