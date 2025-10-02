Odkrijte ključne vpoglede v Goldcoin (GLC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Goldcoin (GLC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value. Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack. You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GLC, raziščite ceno žetona GLC v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GLC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Goldcoin (GLC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GLC? Naša stran za napovedovanje cen GLC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

