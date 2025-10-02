Tokenomika Goldcoin (GLC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Goldcoin (GLC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen.
Informacije o Goldcoin (GLC)
Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value.
Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack.
You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android.
Tokenomika Goldcoin (GLC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Goldcoin (GLC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GLC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GLC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GLC, raziščite ceno žetona GLC v živo!
Napoved cene GLC
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GLC? Naša stran za napovedovanje cen GLC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
