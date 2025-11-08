Današnja cena Gold xStock

Današnja cena kriptovalute Gold xStock (GLDX) v živo je $ 367.51, s spremembo 0.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GLDX v USD je $ 367.51 na GLDX.

Kriptovaluta Gold xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,440,184, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.64K GLDX. V zadnjih 24 urah se je GLDX trgovalo med $ 363.24 (najnižje) in $ 374.61 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4,340.05, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 300.95.

V kratkoročni uspešnosti se je GLDX premaknil -0.12% v zadnji uri in -1.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Gold xStock (GLDX)

Tržna kapitalizacija $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.99M$ 10.99M $ 10.99M Zaloga v obtoku 6.64K 6.64K 6.64K Skupna ponudba 29,899.96473983 29,899.96473983 29,899.96473983

Trenutna tržna kapitalizacija Gold xStock je $ 2.44M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GLDX je 6.64K, skupna ponudba pa znaša 29899.96473983. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.99M.