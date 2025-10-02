Tokenomika Gold DAO (GOLDAO)
Tokenomika in analiza cen Gold DAO (GOLDAO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Gold DAO (GOLDAO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Gold DAO (GOLDAO)
Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.
Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers.
Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link.
Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).
Tokenomika Gold DAO (GOLDAO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Gold DAO (GOLDAO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GOLDAO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GOLDAO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GOLDAO, raziščite ceno žetona GOLDAO v živo!
