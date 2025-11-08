Današnja cena GoHost

Današnja cena kriptovalute GoHost (GOHOST) v živo je $ 0.00527706, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOHOST v USD je $ 0.00527706 na GOHOST.

Kriptovaluta GoHost je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,277.06, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M GOHOST. V zadnjih 24 urah se je GOHOST trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.164158, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00521641.

V kratkoročni uspešnosti se je GOHOST premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GoHost (GOHOST)

Tržna kapitalizacija $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Zaloga v obtoku 1.00M 1.00M 1.00M Skupna ponudba 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

