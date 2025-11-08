BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute God The Dog v živo je 0.00068459 USD. Tržna kapitalizacija GOD je 678,178 USD.

Več o GOD

Informacije o ceni GOD

Kaj je GOD

Uradna spletna stran GOD

Tokenomika GOD

Napoved cen GOD

God The Dog Logotip

God The Dog Cena (GOD)

Nerazporejeno

Današnja cena God The Dog

Današnja cena kriptovalute God The Dog (GOD) v živo je $ 0.00068459, s spremembo 29.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOD v USD je $ 0.00068459 na GOD.

Kriptovaluta God The Dog je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 678,178, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 991.33M GOD. V zadnjih 24 urah se je GOD trgovalo med $ 0.00051601 (najnižje) in $ 0.00069073 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00932323, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00050641.

V kratkoročni uspešnosti se je GOD premaknil -0.10% v zadnji uri in -2.87% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Trenutna tržna kapitalizacija God The Dog je $ 678.18K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GOD je 991.33M, skupna ponudba pa znaša 991326303.3210633. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 678.18K.

Zgodovina cen God The Dog (GOD) v USD

Danes je bila sprememba cene God The Dog v USD $ +0.00015633.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene God The Dog v USD $ -0.0004072521.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene God The Dog v USD $ -0.0005785716.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene God The Dog v USD $ -0.005911755609216146.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00015633+29.59%
30 dni$ -0.0004072521-59.48%
60 dni$ -0.0005785716-84.51%
90 dni$ -0.005911755609216146-89.62%

Napoved cene za kriptovaluto God The Dog

Napoved cene God The Dog (GOD) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GOD v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen God The Dog (GOD) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena God The Dog lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je God The Dog (GOD)

God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.

God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.

From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.

Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.

God was destined for great things. He was a special dog.

All because he was the pup that never gave up.

Vir God The Dog (GOD)

Uradna spletna stran

