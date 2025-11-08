Današnja cena God The Dog

Današnja cena kriptovalute God The Dog (GOD) v živo je $ 0.00068459, s spremembo 29.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOD v USD je $ 0.00068459 na GOD.

Kriptovaluta God The Dog je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 678,178, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 991.33M GOD. V zadnjih 24 urah se je GOD trgovalo med $ 0.00051601 (najnižje) in $ 0.00069073 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00932323, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00050641.

V kratkoročni uspešnosti se je GOD premaknil -0.10% v zadnji uri in -2.87% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije God The Dog (GOD)

Tržna kapitalizacija $ 678.18K$ 678.18K $ 678.18K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 678.18K$ 678.18K $ 678.18K Zaloga v obtoku 991.33M 991.33M 991.33M Skupna ponudba 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

