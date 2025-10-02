Odkrijte ključne vpoglede v GOATX (GOATX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

G.O.A.T X is a hyper-deflationary meme-fi token designed to maximize value for holders through aggressive buy-and-burn mechanics and a structured holder classification system. Key features include: 92% TitanX used for Buy and Burn/Feed mechanics , Burning BoT protocols and Liquidity 5-tier holder classification system with benefits Full token distribution in 14 days Perpetual auction longevity from the ‘GOAT Feed’

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GOATX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike GOATX (GOATX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

