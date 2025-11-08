BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Go Rest Offline v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija GROF je 82,972 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GROF v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Go Rest Offline v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija GROF je 82,972 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GROF v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o GROF

Informacije o ceni GROF

Kaj je GROF

Bela knjiga GROF

Uradna spletna stran GROF

Tokenomika GROF

Napoved cen GROF

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Go Rest Offline Logotip

Go Rest Offline Cena (GROF)

Nerazporejeno

Cena 1 GROF v USD v živo:

$0.000111
$0.000111$0.000111
+7.10%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Go Rest Offline (GROF) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:41:48 (UTC+8)

Današnja cena Go Rest Offline

Današnja cena kriptovalute Go Rest Offline (GROF) v živo je --, s spremembo 7.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GROF v USD je -- na GROF.

Kriptovaluta Go Rest Offline je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 82,972, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 747.53M GROF. V zadnjih 24 urah se je GROF trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0059774, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GROF premaknil +0.08% v zadnji uri in -22.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Go Rest Offline (GROF)

$ 82.97K
$ 82.97K$ 82.97K

--
----

$ 110.99K
$ 110.99K$ 110.99K

747.53M
747.53M 747.53M

999,974,194.172062
999,974,194.172062 999,974,194.172062

Trenutna tržna kapitalizacija Go Rest Offline je $ 82.97K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GROF je 747.53M, skupna ponudba pa znaša 999974194.172062. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 110.99K.

Zgodovina cene Go Rest Offline, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0059774
$ 0.0059774$ 0.0059774

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

+7.14%

-22.30%

-22.30%

Zgodovina cen Go Rest Offline (GROF) v USD

Danes je bila sprememba cene Go Rest Offline v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Go Rest Offline v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Go Rest Offline v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Go Rest Offline v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+7.14%
30 dni$ 0-58.07%
60 dni$ 0-92.59%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Go Rest Offline

Napoved cene Go Rest Offline (GROF) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GROF v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Go Rest Offline (GROF) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Go Rest Offline lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Go Rest Offline v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GROF za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Go Rest Offline.

Kaj je Go Rest Offline (GROF)

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.

Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.

It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.

We’re not here to launch another token.

We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.

NoFi is the new DeFi.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Go Rest Offline (GROF)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Go Rest Offline

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Go Rest Offline?
Če bi kriptovaluta Go Rest Offline rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Go Rest Offline.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:41:48 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Go Rest Offline (GROF)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Go Rest Offline

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.6441
$0.6441$0.6441

+1,188.20%

Flux

Flux

FLUX

$0.25956
$0.25956$0.25956

+137.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010134
$0.000010134$0.000010134

+68.90%

0G

0G

0G

$1.626
$1.626$1.626

+55.74%

S

S

S

$0.1806
$0.1806$0.1806

+36.19%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.