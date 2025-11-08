Današnja cena Go Rest Offline

Današnja cena kriptovalute Go Rest Offline (GROF) v živo je --, s spremembo 7.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GROF v USD je -- na GROF.

Kriptovaluta Go Rest Offline je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 82,972, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 747.53M GROF. V zadnjih 24 urah se je GROF trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0059774, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GROF premaknil +0.08% v zadnji uri in -22.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Go Rest Offline (GROF)

Tržna kapitalizacija $ 82.97K$ 82.97K $ 82.97K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 110.99K$ 110.99K $ 110.99K Zaloga v obtoku 747.53M 747.53M 747.53M Skupna ponudba 999,974,194.172062 999,974,194.172062 999,974,194.172062

