Današnja cena GMEOW

Današnja cena kriptovalute GMEOW (GMEOW) v živo je $ 0.00457219, s spremembo 4.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GMEOW v USD je $ 0.00457219 na GMEOW.

Kriptovaluta GMEOW je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,556,931, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B GMEOW. V zadnjih 24 urah se je GMEOW trgovalo med $ 0.00416194 (najnižje) in $ 0.00478825 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.038489, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00369501.

V kratkoročni uspešnosti se je GMEOW premaknil -0.06% v zadnji uri in -47.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GMEOW (GMEOW)

Tržna kapitalizacija $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

