Današnja cena kriptovalute GMEOW (GMEOW) v živo je $ 0.00457219, s spremembo 4.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GMEOW v USD je $ 0.00457219 na GMEOW.
Kriptovaluta GMEOW je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,556,931, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B GMEOW. V zadnjih 24 urah se je GMEOW trgovalo med $ 0.00416194 (najnižje) in $ 0.00478825 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.038489, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00369501.
V kratkoročni uspešnosti se je GMEOW premaknil -0.06% v zadnji uri in -47.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije GMEOW (GMEOW)
$ 4.56M
--
$ 4.56M
1.00B
1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija GMEOW je $ 4.56M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GMEOW je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.56M.
Zgodovina cene GMEOW, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00416194
24H Nizka
$ 0.00478825
24H Visoka
$ 0.00416194
$ 0.00478825
$ 0.038489
$ 0.00369501
-0.06%
+4.09%
-47.44%
-47.44%
Zgodovina cen GMEOW (GMEOW) v USD
Danes je bila sprememba cene GMEOW v USD $ +0.00017977. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene GMEOW v USD $ -0.0035678513. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene GMEOW v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene GMEOW v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00017977
+4.09%
30 dni
$ -0.0035678513
-78.03%
60 dni
$ 0
--
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto GMEOW
Napoved cene GMEOW (GMEOW) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GMEOW v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen GMEOW (GMEOW) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena GMEOW lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute GMEOW v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GMEOW za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute GMEOW.
Kaj je GMEOW (GMEOW)
Launched in September 2025, GMEOW is a cat-themed meme token living on the Aptos blockchain! GMEOW is a community-driven token with vast majority of the supply airdropped to Aptos community members for free. No private sale or preferential treatment to any holders or buyers. GMEOW is a memecoin token with no inherent or expected financial value. It is purely made for the entertainment of cryptocurrency enthusiasts!
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Če bi kriptovaluta GMEOW rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute GMEOW.
Koliko je kriptovaluta GMEOW vredna danes?
Današnja cena kriptovalute GMEOW je $ 0.00457219. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta GMEOW še vedno dobra naložba?
GMEOW ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v GMEOW, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto GMEOW?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto GMEOW v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute GMEOW?
Cena kriptovalute GMEOW se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute GMEOW v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena GMEOW.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute GMEOW?
Na ceno GMEOW vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za GMEOW na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par GMEOW/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute GMEOW gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute GMEOW letos rasla?
Cena kriptovalute GMEOW bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute GMEOW (GMEOW).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:05:01 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.