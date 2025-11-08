BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute GMEOW v živo je 0.00457219 USD. Tržna kapitalizacija GMEOW je 4,556,931 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GMEOW v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute GMEOW v živo je 0.00457219 USD. Tržna kapitalizacija GMEOW je 4,556,931 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GMEOW v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o GMEOW

Informacije o ceni GMEOW

Kaj je GMEOW

Uradna spletna stran GMEOW

Tokenomika GMEOW

Napoved cen GMEOW

GMEOW Logotip

GMEOW Cena (GMEOW)

Nerazporejeno

Cena 1 GMEOW v USD v živo:

$0.00457219
+4.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
GMEOW (GMEOW) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:05:01 (UTC+8)

Današnja cena GMEOW

Današnja cena kriptovalute GMEOW (GMEOW) v živo je $ 0.00457219, s spremembo 4.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GMEOW v USD je $ 0.00457219 na GMEOW.

Kriptovaluta GMEOW je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,556,931, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B GMEOW. V zadnjih 24 urah se je GMEOW trgovalo med $ 0.00416194 (najnižje) in $ 0.00478825 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.038489, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00369501.

V kratkoročni uspešnosti se je GMEOW premaknil -0.06% v zadnji uri in -47.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GMEOW (GMEOW)

$ 4.56M
--
----

$ 4.56M
1.00B
1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija GMEOW je $ 4.56M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GMEOW je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.56M.

Zgodovina cene GMEOW, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00416194
24H Nizka
$ 0.00478825
24H Visoka

$ 0.00416194
$ 0.00478825
$ 0.038489
$ 0.00369501
-0.06%

+4.09%

-47.44%

-47.44%

Zgodovina cen GMEOW (GMEOW) v USD

Danes je bila sprememba cene GMEOW v USD $ +0.00017977.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene GMEOW v USD $ -0.0035678513.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene GMEOW v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene GMEOW v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00017977+4.09%
30 dni$ -0.0035678513-78.03%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto GMEOW

Napoved cene GMEOW (GMEOW) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GMEOW v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen GMEOW (GMEOW) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena GMEOW lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute GMEOW v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GMEOW za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute GMEOW.

Kaj je GMEOW (GMEOW)

Launched in September 2025, GMEOW is a cat-themed meme token living on the Aptos blockchain! GMEOW is a community-driven token with vast majority of the supply airdropped to Aptos community members for free. No private sale or preferential treatment to any holders or buyers. GMEOW is a memecoin token with no inherent or expected financial value. It is purely made for the entertainment of cryptocurrency enthusiasts!

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir GMEOW (GMEOW)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o GMEOW

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta GMEOW?
Če bi kriptovaluta GMEOW rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute GMEOW.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:05:01 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti GMEOW (GMEOW)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti GMEOW

