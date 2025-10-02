Tokenomika GLOOM (GLOOM)
Tokenomika in analiza cen GLOOM (GLOOM)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GLOOM (GLOOM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o GLOOM (GLOOM)
$GLooM is an art-driven community token built on the Solana blockchain, designed to bring artists, collectors, and supporters together in a shared creative space. Rooted in the vibrant Solana art community, $GLooM celebrates and supports the work of creators while fostering collaboration and innovation.
Created by a team of passionate artists and collectors, $GLooM reflects a deep connection to the art world and a commitment to building a sustainable, long-term project. At its heart, $GLooM is about connecting people through art and shaping a meaningful future for the creative space.
Tokenomika GLOOM (GLOOM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike GLOOM (GLOOM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GLOOM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GLOOM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GLOOM, raziščite ceno žetona GLOOM v živo!
