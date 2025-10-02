Odkrijte ključne vpoglede v GLOOM (GLOOM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GLOOM (GLOOM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Created by a team of passionate artists and collectors, $GLooM reflects a deep connection to the art world and a commitment to building a sustainable, long-term project. At its heart, $GLooM is about connecting people through art and shaping a meaningful future for the creative space.

$GLooM is an art-driven community token built on the Solana blockchain, designed to bring artists, collectors, and supporters together in a shared creative space. Rooted in the vibrant Solana art community, $GLooM celebrates and supports the work of creators while fostering collaboration and innovation.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GLOOM, raziščite ceno žetona GLOOM v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GLOOM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike GLOOM (GLOOM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GLOOM? Naša stran za napovedovanje cen GLOOM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

