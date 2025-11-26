Kaj je M2

Tokenomika in analiza cen GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GLOBAL MONEY SUPPLY (M2), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 20.15K $ 20.15K $ 20.15K Skupna ponudba: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Razpoložljivi obtok: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 20.15K $ 20.15K $ 20.15K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00092394 $ 0.00092394 $ 0.00092394 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00001862 $ 0.00001862 $ 0.00001862 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Kupite M2 zdaj!

Informacije o GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Uradna spletna stran: https://x.com/i/communities/1933244592729829801

Tokenomika GLOBAL MONEY SUPPLY (M2): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov M2, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov M2. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko M2, raziščite ceno žetona M2 v živo!

Napoved cene M2 Želite vedeti, v katero smer se bo gibal M2? Naša stran za napovedovanje cen M2 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona M2 zdaj!

