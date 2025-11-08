Današnja cena Glif Staked ICNT

Današnja cena kriptovalute Glif Staked ICNT (STICNT) v živo je $ 0.303561, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STICNT v USD je $ 0.303561 na STICNT.

Tržne informacije Glif Staked ICNT (STICNT)

Tržna kapitalizacija $ 407.01K$ 407.01K $ 407.01K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 416.95K$ 416.95K $ 416.95K Zaloga v obtoku 1.37M 1.37M 1.37M Skupna ponudba 1,373,521.139759735 1,373,521.139759735 1,373,521.139759735

