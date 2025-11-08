Današnja cena Glidr

Današnja cena kriptovalute Glidr (GLIDR) v živo je $ 1.17, s spremembo 0.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GLIDR v USD je $ 1.17 na GLIDR.

Kriptovaluta Glidr je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 37,541,193, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 31.96M GLIDR. V zadnjih 24 urah se je GLIDR trgovalo med $ 1.15 (najnižje) in $ 1.19 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.24, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.083.

V kratkoročni uspešnosti se je GLIDR premaknil +0.09% v zadnji uri in -0.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Glidr (GLIDR)

Tržna kapitalizacija $ 37.54M$ 37.54M $ 37.54M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 117.48M$ 117.48M $ 117.48M Zaloga v obtoku 31.96M 31.96M 31.96M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Glidr je $ 37.54M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GLIDR je 31.96M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 117.48M.