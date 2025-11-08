Današnja cena GKHAN

Današnja cena kriptovalute GKHAN (GKN) v živo je $ 0.00023242, s spremembo 2.94 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GKN v USD je $ 0.00023242 na GKN.

Kriptovaluta GKHAN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 697,171, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.00B GKN. V zadnjih 24 urah se je GKN trgovalo med $ 0.0002322 (najnižje) in $ 0.00025537 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00706978, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0002322.

V kratkoročni uspešnosti se je GKN premaknil -2.04% v zadnji uri in -41.94% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GKHAN (GKN)

Tržna kapitalizacija $ 697.17K$ 697.17K $ 697.17K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 697.17K$ 697.17K $ 697.17K Zaloga v obtoku 3.00B 3.00B 3.00B Skupna ponudba 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221

Trenutna tržna kapitalizacija GKHAN je $ 697.17K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GKN je 3.00B, skupna ponudba pa znaša 2999531368.21221. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 697.17K.