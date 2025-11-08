Današnja cena Ging Gong Kaew

Današnja cena kriptovalute Ging Gong Kaew (GGK) v živo je --, s spremembo 20.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GGK v USD je -- na GGK.

Kriptovaluta Ging Gong Kaew je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 131,414, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.84M GGK. V zadnjih 24 urah se je GGK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00224676, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GGK premaknil -3.67% v zadnji uri in +91.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ging Gong Kaew (GGK)

Tržna kapitalizacija $ 131.41K$ 131.41K $ 131.41K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 131.41K$ 131.41K $ 131.41K Zaloga v obtoku 999.84M 999.84M 999.84M Skupna ponudba 999,838,682.868845 999,838,682.868845 999,838,682.868845

