Današnja cena Giko Cat

Današnja cena kriptovalute Giko Cat (GIKO) v živo je $ 0.134767, s spremembo 4.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GIKO v USD je $ 0.134767 na GIKO.

Kriptovaluta Giko Cat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,347,558, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00M GIKO. V zadnjih 24 urah se je GIKO trgovalo med $ 0.126602 (najnižje) in $ 0.143634 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 6.95, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.118118.

V kratkoročni uspešnosti se je GIKO premaknil -0.60% v zadnji uri in -20.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Giko Cat (GIKO)

Tržna kapitalizacija $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Zaloga v obtoku 10.00M 10.00M 10.00M Skupna ponudba 9,999,192.681567147 9,999,192.681567147 9,999,192.681567147

Trenutna tržna kapitalizacija Giko Cat je $ 1.35M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GIKO je 10.00M, skupna ponudba pa znaša 9999192.681567147. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.35M.