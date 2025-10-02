Odkrijte ključne vpoglede v GIGAICHAD ($GIGAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

By the end of 2025, we think more than 50% of agents on Solana will have a 3D avatars, and our goal at MOD3LS is to facilitate that upgrade.

We don’t want to create another AI launchpad, we want to focus only on the 3D video generation aspect, and allow other agents to use the tech we are building for GIGAI.

GIGAI is the prototype for the next generation of 3D AI Agents. Our goal is to inspire other devs to go beyond text, and bring their agents to life.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $GIGAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike GIGAICHAD ($GIGAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

