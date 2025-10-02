Tokenomika Gigadad (GIGADAD)
Tokenomika in analiza cen Gigadad (GIGADAD)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Gigadad (GIGADAD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Gigadad (GIGADAD)
GigaDad is what happens when testosterone meets tech. He’s GigaChad’s father, mentor. Raised on steak, forged in bull runs, and powered by pure degeneracy, GigaDad doesn’t trade—he dominates. He once rugged a rug pull just to prove a point. He grills with one hand, snipes shitcoins with the other, and still has time to remind you he’s disappointed in your portfolio. GigaDad isn’t here to play nice—he’s here to meme hard, stack harder, and leave a trail of liquidated shorts behind him.
Tokenomika Gigadad (GIGADAD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Gigadad (GIGADAD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GIGADAD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GIGADAD.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GIGADAD, raziščite ceno žetona GIGADAD v živo!
Napoved cene GIGADAD
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GIGADAD? Naša stran za napovedovanje cen GIGADAD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti