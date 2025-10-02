Tokenomika Gigacat (GCAT)
Tokenomika in analiza cen Gigacat (GCAT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Gigacat (GCAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Gigacat (GCAT)
Gigacat is the strongest chad among all cats on the Solana network. $GCAT
GIGACAT is the ultimate fusion of two of the most powerful forces in the Solana ecosystem: the iconic meme cat culture and the unstoppable Gigachad energy.
Born from the desire to create the strongest, most dominant meme coin on Solana, GIGACAT represents the epitome of strength, coolness, and dominance.
A decentralized and community-based coin with high ambitions to become one of the big players and climb to the summit of memecoins. The perfect coin on the Solana Blockchain to have fun in a great community and earn lots of money.
Tokenomika Gigacat (GCAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Gigacat (GCAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GCAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GCAT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GCAT, raziščite ceno žetona GCAT v živo!
Napoved cene GCAT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GCAT? Naša stran za napovedovanje cen GCAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
