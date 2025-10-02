Odkrijte ključne vpoglede v Gigacat (GCAT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

A decentralized and community-based coin with high ambitions to become one of the big players and climb to the summit of memecoins. The perfect coin on the Solana Blockchain to have fun in a great community and earn lots of money.

Gigacat is the strongest chad among all cats on the Solana network. $GCAT GIGACAT is the ultimate fusion of two of the most powerful forces in the Solana ecosystem: the iconic meme cat culture and the unstoppable Gigachad energy. Born from the desire to create the strongest, most dominant meme coin on Solana, GIGACAT represents the epitome of strength, coolness, and dominance. A decentralized and community-based coin with high ambitions to become one of the big players and climb to the summit of memecoins. The perfect coin on the Solana Blockchain to have fun in a great community and earn lots of money.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GCAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Gigacat (GCAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

