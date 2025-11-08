Današnja cena Gifts Strategy

Današnja cena kriptovalute Gifts Strategy (GIFTSTR) v živo je $ 0.00402736, s spremembo 6.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GIFTSTR v USD je $ 0.00402736 na GIFTSTR.

Kriptovaluta Gifts Strategy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 370,798, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 92.07M GIFTSTR. V zadnjih 24 urah se je GIFTSTR trgovalo med $ 0.00372282 (najnižje) in $ 0.00487936 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00692033, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GIFTSTR premaknil -0.94% v zadnji uri in +39.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Gifts Strategy (GIFTSTR)

Tržna kapitalizacija $ 370.80K$ 370.80K $ 370.80K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 389.10K$ 389.10K $ 389.10K Zaloga v obtoku 92.07M 92.07M 92.07M Skupna ponudba 96,613,869.0 96,613,869.0 96,613,869.0

Trenutna tržna kapitalizacija Gifts Strategy je $ 370.80K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GIFTSTR je 92.07M, skupna ponudba pa znaša 96613869.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 389.10K.