Tokenomika Giddy (GIDDY)
Tokenomika in analiza cen Giddy (GIDDY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Giddy (GIDDY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Giddy (GIDDY)
Giddy’s mission is to democratize access to DeFi for all. DeFi in its current state is inaccessible to most people due to the complexities and risks with the current set of tools and practices. Most people, even current crypto holders, have a hard time securing their private keys, on and off-ramping fiat, and interacting with smart contracts. The Giddy token is the first step to solving this problem. With the EIP we’re developing, the Giddy token standard will allow smart contracts to communicate with compliant tokens in a way that encodes contract approval data into a meta-transaction, which removes the need for standalone, infinite contract approval, and also remediates the smart contract race condition described in SWC-114 (https://swcregistry.io/docs/SWC-114) Giddy is also developing a non-custodial wallet that will provide multi-identity decentralized private security, direct fiat on and off-ramps, and one-tap smart contract staking. With our technological advances and powerful software, Giddy is going to provide the first user experience easy, safe, and fast enough for everyone to use.
Tokenomika Giddy (GIDDY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Giddy (GIDDY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GIDDY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GIDDY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GIDDY, raziščite ceno žetona GIDDY v živo!
Napoved cene GIDDY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GIDDY? Naša stran za napovedovanje cen GIDDY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
