Tokenomika ghibli michi (GMICHI)

Tokenomika ghibli michi (GMICHI)

Odkrijte ključne vpoglede v ghibli michi (GMICHI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 16:22:20 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen ghibli michi (GMICHI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ghibli michi (GMICHI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 7.28K
$ 7.28K$ 7.28K
Skupna ponudba:
$ 999.39M
$ 999.39M$ 999.39M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.39M
$ 999.39M$ 999.39M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 7.28K
$ 7.28K$ 7.28K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00018502
$ 0.00018502$ 0.00018502
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00000518
$ 0.00000518$ 0.00000518
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o ghibli michi (GMICHI)

Ghibli Michi was born from a vision to create a cryptocurrency that combines cuteness with real utility. Our mascot, a lovable cat with big dreams, represents our community's spirit - playful, curious, and determined to make a positive impact in the crypto world.

Unlike other meme coins, Ghibli Michi is built on strong fundamentals with a focus on community governance, transparency, and long-term growth. We believe in creating a safe environment for investors with zero tax and 100% burned liquidity.

Uradna spletna stran:
https://ghiblmichi.xyz/

Tokenomika ghibli michi (GMICHI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike ghibli michi (GMICHI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GMICHI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GMICHI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GMICHI, raziščite ceno žetona GMICHI v živo!

Napoved cene GMICHI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GMICHI? Naša stran za napovedovanje cen GMICHI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti