Tokenomika Ghibli Elon (GHIBLI ELON)
Tokenomika in analiza cen Ghibli Elon (GHIBLI ELON)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ghibli Elon (GHIBLI ELON), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Ghibli Elon (GHIBLI ELON)
Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure.
Tokenomika Ghibli Elon (GHIBLI ELON): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Ghibli Elon (GHIBLI ELON) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GHIBLI ELON, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GHIBLI ELON.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GHIBLI ELON, raziščite ceno žetona GHIBLI ELON v živo!
Napoved cene GHIBLI ELON
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GHIBLI ELON? Naša stran za napovedovanje cen GHIBLI ELON združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti