Odkrijte ključne vpoglede v GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen.

$Ghiblichad is a community owned and driven memecoin that combines the cultural references of Studio Ghibli and the internet phenomenon of the "Giga Chad" meme. The coin serves as a fun and lighthearted token for the meme community, with a focus on building a vibrant, engaged community of enthusiasts. It leverages humor and pop culture to drive its appeal.The primary purpose is to foster meme-driven engagement while creating a space for meme lovers to interact and engage with the brand.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GHIBLICHAD, raziščite ceno žetona GHIBLICHAD v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GHIBLICHAD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GHIBLICHAD? Naša stran za napovedovanje cen GHIBLICHAD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

