Današnja cena GetTheGirl

Današnja cena kriptovalute GetTheGirl (GTG) v živo je --, s spremembo 25.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GTG v USD je -- na GTG.

Kriptovaluta GetTheGirl je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 48,554, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 822.71M GTG. V zadnjih 24 urah se je GTG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00128154, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GTG premaknil +0.02% v zadnji uri in -87.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GetTheGirl (GTG)

Tržna kapitalizacija $ 48.55K$ 48.55K $ 48.55K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 48.55K$ 48.55K $ 48.55K Zaloga v obtoku 822.71M 822.71M 822.71M Skupna ponudba 822,713,514.237148 822,713,514.237148 822,713,514.237148

