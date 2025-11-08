BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute GetTheGirl v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija GTG je 48,554 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GTG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

GetTheGirl Cena (GTG)

Cena 1 GTG v USD v živo:

GetTheGirl (GTG) Live Price Chart
Današnja cena GetTheGirl

Današnja cena kriptovalute GetTheGirl (GTG) v živo je --, s spremembo 25.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GTG v USD je -- na GTG.

Kriptovaluta GetTheGirl je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 48,554, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 822.71M GTG. V zadnjih 24 urah se je GTG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00128154, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GTG premaknil +0.02% v zadnji uri in -87.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GetTheGirl (GTG)

$ 48.55K
--
$ 48.55K
822.71M
822,713,514.237148
Trenutna tržna kapitalizacija GetTheGirl je $ 48.55K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GTG je 822.71M, skupna ponudba pa znaša 822713514.237148. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 48.55K.

Zgodovina cene GetTheGirl, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.00128154
$ 0
+0.02%

-25.01%

-87.24%

-87.24%

Zgodovina cen GetTheGirl (GTG) v USD

Danes je bila sprememba cene GetTheGirl v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene GetTheGirl v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene GetTheGirl v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene GetTheGirl v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-25.01%
30 dni$ 0-93.89%
60 dni$ 0-93.82%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto GetTheGirl

Napoved cene GetTheGirl (GTG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GTG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen GetTheGirl (GTG) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena GetTheGirl lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute GetTheGirl v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GTG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute GetTheGirl.

Kaj je GetTheGirl (GTG)

GTG (Get The Girl) is an interactive AI-powered relationship game built on the Solana blockchain. Players engage in emotionally driven scenarios with an in-game character named Celine, progressing through levels that simulate modern romance and decision-making. GTG integrates GameFi mechanics with token utility by rewarding top players through a monthly jackpot, while 50% of all in-game spending is used to buy and burn tokens, creating a deflationary ecosystem. The project aims to gamify crypto adoption through entertainment, with features such as staking, NFTs, multiplayer mini-games, and DAO governance planned in future updates. GTG is designed to be community-focused and self-sustaining, blending token utility with immersive gameplay and ongoing expansion of the GTG universe.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta GetTheGirl?
Če bi kriptovaluta GetTheGirl rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute GetTheGirl.
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.