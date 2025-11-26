Kaj je GRODT

Tokenomika Get Rich or Die Trying (GRODT) Odkrijte ključne vpoglede v Get Rich or Die Trying (GRODT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Tokenomika in analiza cen Get Rich or Die Trying (GRODT) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Get Rich or Die Trying (GRODT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 719.12K Skupna ponudba: $ 1000.00M Razpoložljivi obtok: $ 1000.00M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 719.12K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00588249 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 Trenutna cena: $ 0.00071908

Informacije o Get Rich or Die Trying (GRODT) Uradna spletna stran: https://grodt.xyz/ Bela knjiga: https://grodt.xyz/

Tokenomika Get Rich or Die Trying (GRODT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Get Rich or Die Trying (GRODT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov GRODT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GRODT. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko GRODT, raziščite ceno žetona GRODT v živo!

Napoved cene GRODT Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GRODT? Naša stran za napovedovanje cen GRODT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

