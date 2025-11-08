Današnja cena Get Rich or Die Trying

Današnja cena kriptovalute Get Rich or Die Trying (GRODT) v živo je $ 0.00183758, s spremembo 5.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GRODT v USD je $ 0.00183758 na GRODT.

Kriptovaluta Get Rich or Die Trying je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,837,581, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M GRODT. V zadnjih 24 urah se je GRODT trgovalo med $ 0.00172087 (najnižje) in $ 0.00187017 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00588249, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00165837.

V kratkoročni uspešnosti se je GRODT premaknil -0.29% v zadnji uri in -21.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Get Rich or Die Trying (GRODT)

Tržna kapitalizacija $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

Trenutna tržna kapitalizacija Get Rich or Die Trying je $ 1.84M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GRODT je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999998.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.84M.