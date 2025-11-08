BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Get Rich or Die Trying v živo je 0.00183758 USD. Tržna kapitalizacija GRODT je 1,837,581 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GRODT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Get Rich or Die Trying Cena (GRODT)

Cena 1 GRODT v USD v živo:

$0.00183758
$0.00183758
+5.00%1D
USD
Get Rich or Die Trying (GRODT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:04:28 (UTC+8)

Današnja cena Get Rich or Die Trying

Današnja cena kriptovalute Get Rich or Die Trying (GRODT) v živo je $ 0.00183758, s spremembo 5.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GRODT v USD je $ 0.00183758 na GRODT.

Kriptovaluta Get Rich or Die Trying je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,837,581, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M GRODT. V zadnjih 24 urah se je GRODT trgovalo med $ 0.00172087 (najnižje) in $ 0.00187017 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00588249, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00165837.

V kratkoročni uspešnosti se je GRODT premaknil -0.29% v zadnji uri in -21.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Get Rich or Die Trying (GRODT)

$ 1.84M
$ 1.84M

--
----

$ 1.84M
$ 1.84M

1000.00M
1000.00M

999,999,998.0
999,999,998.0

Trenutna tržna kapitalizacija Get Rich or Die Trying je $ 1.84M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GRODT je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999998.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.84M.

Zgodovina cene Get Rich or Die Trying, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00172087
$ 0.00172087
24H Nizka
$ 0.00187017
$ 0.00187017
24H Visoka

$ 0.00172087
$ 0.00172087

$ 0.00187017
$ 0.00187017

$ 0.00588249
$ 0.00588249

$ 0.00165837
$ 0.00165837

-0.29%

+5.02%

-21.45%

-21.45%

Zgodovina cen Get Rich or Die Trying (GRODT) v USD

Danes je bila sprememba cene Get Rich or Die Trying v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Get Rich or Die Trying v USD $ -0.0005495891.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Get Rich or Die Trying v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Get Rich or Die Trying v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+5.02%
30 dni$ -0.0005495891-29.90%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Get Rich or Die Trying

Napoved cene Get Rich or Die Trying (GRODT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GRODT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Get Rich or Die Trying (GRODT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Get Rich or Die Trying lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Get Rich or Die Trying v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GRODT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Get Rich or Die Trying.

Kaj je Get Rich or Die Trying (GRODT)

$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Get Rich or Die Trying?
Če bi kriptovaluta Get Rich or Die Trying rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Get Rich or Die Trying.
