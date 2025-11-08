Današnja cena Get Out Frog

Današnja cena kriptovalute Get Out Frog (GOF) v živo je --, s spremembo 7.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOF v USD je -- na GOF.

Kriptovaluta Get Out Frog je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,071.06, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 975.00T GOF. V zadnjih 24 urah se je GOF trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GOF premaknil -- v zadnji uri in -28.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Get Out Frog (GOF)

Tržna kapitalizacija $ 12.07K$ 12.07K $ 12.07K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.07K$ 12.07K $ 12.07K Zaloga v obtoku 975.00T 975.00T 975.00T Skupna ponudba 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Get Out Frog je $ 12.07K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GOF je 975.00T, skupna ponudba pa znaša 975000000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.07K.