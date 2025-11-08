Današnja cena Get Bagged

Današnja cena kriptovalute Get Bagged (BAGGED) v živo je --, s spremembo 20.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BAGGED v USD je -- na BAGGED.

Kriptovaluta Get Bagged je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,347.28, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.77M BAGGED. V zadnjih 24 urah se je BAGGED trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BAGGED premaknil -0.21% v zadnji uri in +11.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Get Bagged (BAGGED)

Tržna kapitalizacija $ 18.35K$ 18.35K $ 18.35K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 18.35K$ 18.35K $ 18.35K Zaloga v obtoku 999.77M 999.77M 999.77M Skupna ponudba 999,769,455.9286207 999,769,455.9286207 999,769,455.9286207

