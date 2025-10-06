Današnja cena Germinal v živo je 0.00000834 USD. Spremljajte posodobitve cen GERM v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen GERM.Današnja cena Germinal v živo je 0.00000834 USD. Spremljajte posodobitve cen GERM v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen GERM.

Germinal Cena (GERM)

Cena 1 GERM v USD v živo:

--
----
-2.40%1D
Germinal (GERM) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:42:20 (UTC+8)

Informacije o ceni Germinal (GERM) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00000832
$ 0.00000832
24H Nizka
$ 0.00000855
$ 0.00000855
24H Visoka

$ 0.00000832
$ 0.00000832

$ 0.00000855
$ 0.00000855

$ 0.00003102
$ 0.00003102

$ 0.00000697
$ 0.00000697

-0.15%

-2.41%

+10.41%

+10.41%

Cena Germinal (GERM) v realnem času je $0.00000834. V zadnjih 24 urah se je GERM trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00000832 in najvišjo vrednostjo $ 0.00000855, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena GERM v vseh časov je $ 0.00003102, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00000697.

Kratkoročna uspešnost GERM se je v zadnji uri spremenila za -0.15%, v 24 urah -2.41% in v 7 dneh +10.41%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Germinal (GERM)

$ 8.34K
$ 8.34K

--
--

$ 8.34K
$ 8.34K

999.02M
999.02M

999,024,560.818084
999,024,560.818084

Trenutna tržna kapitalizacija Germinal je $ 8.34K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GERM je 999.02M, skupna ponudba pa znaša 999024560.818084. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.34K.

Zgodovina cen Germinal (GERM) v USD

Danes je bila sprememba cene Germinal v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Germinal v USD $ +0.0000002330.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Germinal v USD $ +0.0000007994.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Germinal v USD $ -0.00000573215124275057.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-2.41%
30 dni$ +0.0000002330+2.79%
60 dni$ +0.0000007994+9.59%
90 dni$ -0.00000573215124275057-40.73%

Kaj je Germinal (GERM)

The Gorbagana Germinal.

Napoved cene Germinal (USD)

Koliko bo Germinal (GERM) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Germinal (GERM) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Germinal.

Preverite napoved cene Germinal zdaj!

GERM v lokalne valute

Tokenomika Germinal (GERM)

Z razumevanjem tokenomike Germinal (GERM) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko GERM zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o Germinal (GERM)

Koliko je danes vreden Germinal (GERM)?
Cena GERM v živo v USD je 0.00000834 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena GERM v USD?
Trenutna cena GERM v USD je $ 0.00000834. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Germinal?
Tržna kapitalizacija za GERM je $ 8.34K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok GERM?
Razpoložljivi obtok GERM je 999.02M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini GERM?
GERM je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.00003102 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena GERM vseh časov (ATL)?
GERM vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.00000697 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja GERM?
24-urni volumen trgovanja v živo za GERM je -- USD.
Bo GERM zrasel?
Cena GERM se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen GERM.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:42:20 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Germinal (GERM)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-05 21:29:00Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.