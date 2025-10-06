Informacije o ceni Germinal (GERM) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0.00000832 24H Nizka $ 0.00000855 24H Visoka Najvišja vseh časov $ 0.00003102 Najnižja cena $ 0.00000697 Sprememba cene (1H) -0.15% Sprememba cene (1D) -2.41% Sprememba cene (7D) +10.41%

Cena Germinal (GERM) v realnem času je $0.00000834. V zadnjih 24 urah se je GERM trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00000832 in najvišjo vrednostjo $ 0.00000855, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena GERM v vseh časov je $ 0.00003102, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00000697.

Kratkoročna uspešnost GERM se je v zadnji uri spremenila za -0.15%, v 24 urah -2.41% in v 7 dneh +10.41%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Germinal (GERM)

Tržna kapitalizacija $ 8.34K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.34K Zaloga v obtoku 999.02M Skupna ponudba 999,024,560.818084

Trenutna tržna kapitalizacija Germinal je $ 8.34K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GERM je 999.02M, skupna ponudba pa znaša 999024560.818084. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.34K.